Потрібна лише одна сигарета: дайте це підживлення розсаді, і врожай помідорів або огірків буде вдвічі більшим (відео)

Попри те, що куріння шкідливе, сам тютюн може бути корисним. Досвідчені городники рекомендують застосовувати його як підживлення для овочів.

Автори YouTube-каналу «Поради біолога» запевняють, що поливаючи рослини розчином на основі тютюну, можна досягти збільшення врожаю в 2 рази.

Для приготування розчину потрібно тютюн однієї цигарки засипати в ємність, залити двома літрами води, збити блендером та настояти 12 годин.

Потім процідити через сито, долити літром води й використовувати це як матковий розчин.

Склянку такого розчину розводити у 5 літрах води. Рослини поливати під корінь.

Раніше ми розповідали, як забезпечити багатий урожай овочів, використовуючи лише воду та хліб.

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