37.08 / 37.53 39.86 / 40.56
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Потрібна лише одна сигарета: дайте це підживлення розсаді, і врожай помідорів або огірків буде вдвічі більшим (відео)

11:55 1 червня 2023
овочі

Попри те, що куріння шкідливе, сам тютюн може бути корисним. Досвідчені городники рекомендують застосовувати його як підживлення для овочів.

Автори YouTube-каналу «Поради біолога» запевняють, що поливаючи рослини розчином на основі тютюну, можна досягти збільшення врожаю в 2 рази.

Для приготування розчину потрібно тютюн однієї цигарки засипати в ємність, залити двома літрами води, збити блендером та настояти 12 годин.

Потім процідити через сито, долити літром води й використовувати це як матковий розчин.

Склянку такого розчину розводити у 5 літрах води. Рослини поливати під корінь.

Раніше ми розповідали, як забезпечити багатий урожай овочів, використовуючи лише воду та хліб.

195

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леся Нікітюк

«Жах»: мережа відреагувала на кандидатуру нової «Холостячки»

Сонне тигреня

Рибам — успіх у роботі, Стрільцям — значний прибуток, Ракам — сімейне щастя: гороскоп на 1 червня, день Тигра-Сонька

Надя Дорофєєва

«Фіг знає, як зібратись»: Надя Дорофєєва вразила зізнанням

поліцейські

Жертв могло бути більше: у лісі під Києвом виявлено нерозірвану бойову частину «шахеда»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту