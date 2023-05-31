Морква є однією з найпопулярніших культур на городах українців. Щоб урожай моркви був чистим, без усіляких гнилі і хвороб досвідчені садівники радять після другого прорідження пролити молоді рослини розчином марганцю, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

Для його приготування розведіть у 10-літровому відрі 3 г марганцю і 2−3 г борної кислоти. Одного відра вистачить на 3−4 м2. Через три тижні повторіть такий полив. Морква буде чистою, без зaрaзи. Тільки перед поливом цим розчином пролийте морквяні посадки чистою водою.

Морквяна муха здатна за лічені дні звести нанівець весь урожай моркви. Муха, як і всі її родичі, летить на запах. Тому, щоб відбити в неї «нюх», можна обприскувати її червоним або чорним меленим перцем.

Візьміть 1 ст. ложку перцю і розведіть на 10 л води. Обприскайте морквяні посадки. Цього розчину вистачає на 10 м².

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати рідке добриво з кропиви для підживлення моркви, а також, що потрібно зробити перед посівом моркви, щоб отримати добрий урожай.

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