На Львівщині чоловік живцем спалив паралізовану дружину

Нещодавно правоохоронці Київщини повідомляли, що до суду скеровано обвинувальний акт за фактом вбивства 66-річної жительки Ірпеня її співмешканцем — чоловік облив бензином та підпалив жінку. Таким був фінал сварки через ревнощі.

А на Львівщині 62-річний мешканець села у Яворівському районі таким же чином позбавив життя дружину, яка була прикута до ліжка. «Щоб позбутись дружини, яка не могла рухатися, чоловік інсценував пожежу — облив жінку і кімнату, в якій стояло її ліжко, бензином та підпалив», — повідомляють в ГУНП у Львівській області.

Трагедія сталася 20 травня близько дев’ятої години ранку. Вогонь помітили сусіди, які винесли жінку з палаючого будинку на вулицю та викликали рятувальників. Постраждалу з важкими опіками госпіталізували, але від отриманих травм вона померла у реанімаційному відділенні.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України. Санкція статті — позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув`язнення.

Підозрюваний також отримав опіки і наразі перебуває у лікарні. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині засудили до 14 років ув’язнення чоловіка, який жорстоко вбив 84-річну тещу. 64-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки облив жінку бензином та підпалив.

Фото Pixabay

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