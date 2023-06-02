Відому блогерку, яка «засвітила» роботу ППО під час обстрілу Києва, відправили під арешт

Блогерці та співачці Інні Вороновій (Чернецькій), яка «засвітила» роботу ППО під час ракетного удару «Кинжалами» по Києву 16 травня, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, передає кореспондент «УНН» із зали суду.

Таким чином, Солом'янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора. Проте адвокати підозрюваної заявили, що оскаржуватимуть рішення. На це захист має п'ять днів.

Воронова — одна з чотирьох блогерів, яким СБУ вже повідомила про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Санкція статті — до 8 років в'язниці.

Згодом пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що усім чотирьом особам, яких підозрюють у поширенні в інтернеті інформації про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей, обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Згідно з ухвалами суду підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року.

Нагадаємо, що після ракетної атаки рашистів 29 травня поліція повідомляла про дев'ятьох жителів столиці, які знімали роботу ППО і викладали відео в соціальних мережах. Їх передали співробітникам СБУ.

Фото Pixabay

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