«Для неї стало нормою залишати Гаррі вдома»: Меган Маркл часто бачать одну в нічних клубах Лос-Анджелеса

Схоже, Меган Маркл втомилася від сімейного життя. Американська журналістка Петронелла Вайатт, яка спеціалізується на висвітленні світської хроніки, стверджує, що герцогиню Сассекську дедалі частіше бачать на тусовках і в нічних клубах саму. Вона розважається, а принц Гаррі сидить удома.

«Мої друзі, які живуть із Сассексами по сусідству, постійно стикаються з Меган на вечірках. Для неї стало нормою залишати Гаррі вдома», — написала Петронелла у Twitter.

Ще один американський репортер Тім Діллон, який пише про голлівудське життя, назвав Сассексів «низькопробними зірками реаліті-шоу».

Діллон стверджує, що Меган просто тероризує голлівудських знаменитостей повідомленнями. Вона жадає розважатися з ними і проводити час у модних закладах Лос-Анджелеса.

«Минулого вечора я був на одній тусовці, як раптом людина, з якою я спілкувався, отримала повідомлення від Меган. Ця жінка благала його потусити разом…» — заявив репортер.

«Сассекси вже стали посміховиськом. Ситуація для них сумна. Люди, з якими я потім розмовляв на вечірці, зізналися, що Меган писала їм теж. Поки їй ввічливо відповідають. Все ж таки вона герцогиня. Але вона вже всіх дістала», — додав Діллон.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як відпочивають Меган Маркл і принц Гаррі.

198

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram