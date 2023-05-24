Поліція не продається: принц Гаррі повторно програв справу в британському суді

Суд у Великій Британії ухвалив рішення за позовом принца Гаррі, який намагався оскаржити заборону на оплату поліцейської охорони для себе, дружини та дітей з особистих коштів. Герцог Сассекський справу програв.

Ця історія тягнеться вже понад три роки. Після того як Гаррі та Меган Маркл відмовилися виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї, їм було відмовлено в охороні коштом держави. Сассекси безуспішно намагалися оскаржити це рішення. Їм пояснили, що вони самі змінили свій статус, а це, своєю чергою, автоматично позначилося на заходах безпеки для них.

Тоді принц Гаррі спробував найняти офіцерів британської поліції. Але йому твердо відмовили. Рішення ухвалив на початку 2020 року виконавчий комітет із захисту королівських осіб і громадських діячів (RAVEC) від імені Міністерства внутрішніх справ Великої Британії. Комітет відповідає за поліцію, імміграцію та безпеку.

RAVEC категорично висловився проти того, щоб «заможній людині було дозволено купувати послуги з безпеки». У комітеті наголосили, що це питання політичне, а не юридичне.

Але Гаррі не заспокоювався. Він подав позов. Справа слухалася в Лондоні всього один день. Адвокати молодшого сина короля Чарльза III намагалися довести, що заборона необґрунтована, що герцог Сассекський має право сам платити за охорону своєї сім'ї, коли вони перебувають на території Сполученого Королівства.

Вони вказували на те, що в британському законодавстві є положення, які допускають оплату «особливих поліцейських послуг». «Оплата такої поліцейської діяльності не суперечить суспільним інтересам або довірі суспільства до лондонської поліцейської служби», — підкреслювали адвокати принца.

Юристи МВС заявили, що ці положення стосуються оплати послуг рядових поліцейських під час футбольних матчів або інших масових заходів. Гаррі ж наполягає на оплаті послуг спеціально підготовлених офіцерів поліції, що не одне й те саме. Нерозумно наражати на небезпеку офіцерів поліції тільки тому, що якась приватна особа готова оплатити це.

Суддя постановив залишити заборону чинною. Він погодився з юристами, які представляли МВС. «Не можна створювати прецедент, дозволяючи багатим людям купувати безпеку в поліції», — наголосив суддя.

Раніше «ФАКТИ» писали, що безпекові експерти вважають, що своїми одкровеннями в мемуарах принц Гаррі наразив своїх дітей і Меган Маркл на безпосередню небезпеку: «Є дуже мотивовані люди, які хочуть помститися».

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