Гаррі та Меган перебільшують: таксист розповів правду про двогодинну «погоню» з папараці в Нью-Йорку

Американські журналісти знайшли таксиста, який ввечері 16 травня підвозив принца Гаррі та Меган Маркл у Нью-Йорку. Як уже повідомляли «ФАКТИ», герцог і герцогиня Сассекські були присутні на церемонії вручення премії Women of Vision Awards. Потім вирушили в готель. А вранці 17 травня звинуватили папараці в тому, що ледь не загинули в автокатастрофі, оскільки фотографи переслідували їх протягом двох годин, порушуючи правила руху і наражаючи на небезпеку всіх навколо.

Таксист Сонні Сінгх твердо заявив, що розповідь Сассексів про погоню сильно перебільшена. Він запропонував свою версію.

«Я стояв на 67-й вулиці біля поліцейської дільниці, коли мене найняв чийсь охоронець. Наступного моменту до мене в машину сіли принц Гаррі та його дружина. По дорозі нам перекрив дорогу сміттєвоз, і несподівано під'їхали папараці та почали фотографувати. Охоронець велів повернутися назад і зупинитися біля поліцейської дільниці», — стверджує Сонні.

Гаррі та Меган ввічливо попрощалися з ним і запитали, як його звати. Охоронець заплатив йому 50 доларів, що занадто багато для такої короткої поїздки. «Я заперечував, але він сказав — це з урахуванням чайових», — згадує таксист.

Сінгх підкреслює, що знамениті пасажири перебували в його машині не більше 10 хвилин. Ніякої «двогодинної погоні» не було. Папараці справді їхали за його таксі, але вони не поводилися агресивно, дотримувалися дистанції. Тож жодної небезпеки не було.

Сонні також зазначає, що він, можливо, став свідком лише частини цієї скандальної історії. Гаррі та Меган нервували, коли сіли до нього в машину. І вони говорили про папараці. Таксист не виключає, що погоня могла бути до цього.

Агентство Backgrid USA підтвердило, що отримало фотографії Сассексів у машині від папараці, «троє з яких їхали на машинах і один на велосипеді». В агентстві впевнені, що фотографи поводилися як годиться, правил не порушували і не здійснювали жодних небезпечних маневрів.

«Важливо зазначити, що у фотографів є професійний обов'язок висвітлювати події та персоналії, які заслуговують на увагу, зокрема такі публічні постаті, як принц Гаррі та Меган Маркл», — заявили в агентстві.

Раніше «ФАКТИ» писали про статки членів королівської сім'ї.

186

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram