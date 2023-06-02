«Прапор від Залужного, рукавички Усика»: Юлік та Заліско їдуть у тур Іспанією

Юлік та Заліско везуть унікальні лоти на благодійні концерти в Іспанію. Українські артисти невдовзі розпочнуть великий, переможний тур Іспанією. Концерти пройдуть у 8 містах: Малазі, Міхасі, Барселоні, Аліканте, Мадриді, Торрев’єсі, Мурсії, Картахені.

«Наш новий тур — це в першу чергу допомога нашій країні. Пліч-о-пліч, півтора роки ми з вами боремось за нашу незалежність та самобутність, і наша мета, як артистів підняти бойовий дух, а також зібрати кошти на потреби нашої армії. Чекаємо кожного, адже нова програма, десятки ексклюзивних лотів — все заради перемоги», — повідомили Юлік та Заліско

Спеціально з нагоди туру, артисти з друзями зібрали унікальні лоти, мета яких — допомога Україні. Окрім нових пісень, Юлік та Заліско розіграють чимало престижних лотів, серед них: прапор від Головнокомандувача ЗСУ — Валерія Залужного, боксерські рукавички від легендарного Олександра Усика, футболку від Олександра Усика з автографом, іменну футболку від гравця Челсі — Михайла Мудрика з автографом, футболки від Державної прикордонної служби України (лімітовані версії), футболку з автографами усіх гравців Національної збірної з футболу України, ексклюзивний набір від Прикордонної служби (харчовий набір на день), хлопці пожертвували денним раціоном, сіль (майже остання пачка) із Соледару з підписами наших воїнів ЗСУ, авторські кепки ЗСУ з автографами героїв, прапор Донецького прикордонного загону, який зустрічав ворогів на нашій території, прапор з Бахмуту із підписами героїв.

Додамо, що лише в останньому спільному турі з 15 благодійних концертів в Італії та Іспанії Юлік та Заліско зібрали на потреби українського війська 21 тисячу євро.

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