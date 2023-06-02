36.90 / 37.44 39.80 / 40.54
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Прапор від Залужного, рукавички Усика»: Юлік та Заліско їдуть у тур Іспанією

22:00 4 червня 2023
Юлік та Заліско

Юлік та Заліско везуть унікальні лоти на благодійні концерти в Іспанію. Українські артисти невдовзі розпочнуть великий, переможний тур Іспанією. Концерти пройдуть у 8 містах: Малазі, Міхасі, Барселоні, Аліканте, Мадриді, Торрев’єсі, Мурсії, Картахені.

«Наш новий тур — це в першу чергу допомога нашій країні. Пліч-о-пліч, півтора роки ми з вами боремось за нашу незалежність та самобутність, і наша мета, як артистів підняти бойовий дух, а також зібрати кошти на потреби нашої армії. Чекаємо кожного, адже нова програма, десятки ексклюзивних лотів — все заради перемоги», — повідомили Юлік та Заліско

Спеціально з нагоди туру, артисти з друзями зібрали унікальні лоти, мета яких — допомога Україні. Окрім нових пісень, Юлік та Заліско розіграють чимало престижних лотів, серед них: прапор від Головнокомандувача ЗСУ — Валерія Залужного, боксерські рукавички від легендарного Олександра Усика, футболку від Олександра Усика з автографом, іменну футболку від гравця Челсі — Михайла Мудрика з автографом, футболки від Державної прикордонної служби України (лімітовані версії), футболку з автографами усіх гравців Національної збірної з футболу України, ексклюзивний набір від Прикордонної служби (харчовий набір на день), хлопці пожертвували денним раціоном, сіль (майже остання пачка) із Соледару з підписами наших воїнів ЗСУ, авторські кепки ЗСУ з автографами героїв, прапор Донецького прикордонного загону, який зустрічав ворогів на нашій території, прапор з Бахмуту із підписами героїв.

Додамо, що лише в останньому спільному турі з 15 благодійних концертів в Італії та Іспанії Юлік та Заліско зібрали на потреби українського війська 21 тисячу євро.

20

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

помідори

Обов’язково дайте це томатам під час цвітіння: помідорів буде просто море (відео)

Листя огірків ніколи не пожовкне і не засохне після медового підживлення: рецепт

Листя огірків ніколи не пожовкне і не засохне після медового підживлення: рецепт

Зіркова родина з друзями

Алла Пугачова не продаватиме замок у селі Грязь: названо причину

Гороскоп

Близнюкам та Козерогам краще провести день Полуничної повні з родиною, а Овнам варто побути на самоті: гороскоп на 4 червня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту