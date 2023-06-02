Багатодітна родина підірвалася в автомобілі на Харківщині: мати загинула, дітей рятують

На Харківщині, де минулого року жінка випасала кіз і наступила на міну рф, 2 червня родина підірвалась на автомобілі. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні близько 12:00 в поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми. Жінка 37 років загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик. Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики борються за їхні життя», — повідомив він.

Синєгубов наголосив, що мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою і закликав бути максимально обережними.

«Не відвідуйте ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Це може бути смертельно небезпечно. Пересувайтеся виключно по дорогах з твердим покриттям. В разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не торкайтеся його. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте ДСНС або Нацполіцію», — закликав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше біля міста Макарова у Київській області, де під час російської навали точилися запеклі бої, на ворожій міні підірвався 47-річний тракторист.

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