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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2014
Скульптор: Marco Antonio Noguerón
Розмір: 29×36 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Вам ніколи не доводилося, мої друзі, замислюватися над тим, наскільки важливо кожному з нас не переоцінювати свої можливості. Особливо в ситуаціях, коли від наших зусиль залежить життя та добробут інших людей. Багато хто, одержимий самовпевненістю чи самолюбуванням, готовий очолити будь-яку важливу справу, часом навіть не уявляючи, чим це може закінчитися і для них самих, і для тих, хто від них залежить. Ось хочеться — і все.
У зв'язку з цим мені пригадалася старовинна ассірійська притча про павича, який вирішив стати царем птахів. Вислухавши претензії безлічі інших претендентів на це почесне місце у величезному лісі біля підніжжя гір, павич рішуче відкинув усі пропозиції і заявив, що тільки він сам має право бути першим птахом серед усіх інших. Павич так довго і так переконливо розповідав про свою чарівну красу, що більшість учасників процедури виборів пташиного царя почали кивати головами, погоджуючись з його аргументами.
Усіх протверезив спокійний голос мудрої ворони. Підлетівши ближче до павича, вона голосно запитала:
- А ти справді впевнений, що твоя краса і твоя чарівність здатні захистити підданих у разі нападу, наприклад, гірського орла?
Відповіддю на це питання стала тиша, що надовго запала.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 4 м/с Пн
Тиск: 746 мм