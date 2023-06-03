Нічний тариф залишається: як українці можуть заощадити на сплаті за світло

З 1 червня українці будуть платити за електроенергію за новим тарифом. Сума в платіжках за світло зросте приблизно у 2 рази.

Разом з тим, той хто має двозонні лічильники, можуть заощадити на електриці.

Міністр енергетики Герман Галущенко, оголошуючи здорожчання електроенергії, запевнив, що нічний тариф залишається. Це дає змогу заощадити на сплаті, пише РБК-Україна.

Нічний тариф діє в період з 23:00 до 07:00 та оплачується за ставкою вдвічі нижчою:

- з 23:00 до 07:00 — 1,32 грн/кВт-год

- з 07:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-год

Наприклад, якщо сім'я споживає 400 кВт-год електроенергії на місяць, то з 1 червня буде сума трохи більше 1050 гривень.

Якщо половина цього обсягу переноситься на ніч, то за наявності двозонного лічильника треба буде сплатити близько 790 гривень. А це економія 260 гривень на місяць.

Зекономити можна, якщо включати енерговитратні прилади у нічний час. Але особливо нічний тариф вигідний тим, у кого електричне опалення. Обсяги споживання тут залежать від опалювальної площі, але в середньому в Україні такі сім'ї використовують до 1000 кВт-год на місяць.

Йдеться про те, що на нічний час можна перенести роботу обігрівача, бойлера, пральної та посудомийної машини, хлібопічки, мультиварки тощо.

На сучасній техніці є функція відкладеного старту. З її допомогою прилади можна налаштувати на автоматичний запуск після 23:00.

Крім того, існують так звані «розумні розетки». Вони дозволяють автоматично вмикати та вимикати прилади у потрібний час. Все що для цього треба — підключити до них розетку та налаштувати відповідні години роботи.

Ті українці, хто не має двозонного лічильника, можуть придбати його або самостійно, або у свого оператора мереж під час замовлення послуг із заміни лічильника.

У середньому його вартість знаходиться у діапазоні 1500−3000 гривень. Звідси випливає, що окупність займає близько року. Якщо ви споживаєте до 100 кВт-год на місяць, то термін окупності становитиме 2 роки.

Крім того, необхідно укласти двотарифний договір з постачальником електроенергії.

Для цього треба:

- подати заяву до обленерго або його структурного підрозділу на встановлення двозонного лічильника (при собі мати паспорт, ІПН та договір з постачальником)

- отримати новий договір та рахунок

- оплатити встановлення лічильника

- віднести лічильник для параметризації (програмування). За кілька днів видадуть відповідний акт

протягом 14 днів представник постачальника замінить лічильник

Як повідомлялось, тарифи на світло для населення було підвищено через підготовку енергосистеми до осінньо-зимового періоду та дорогі ремонти після російських атак.

Разом з тим, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що підвищення ціни на електрику не вирішує проблему в енергетичній галузі та створює некомфортну ситуацію для споживачів. Він наголосив на тому, що запропонований владою тариф непрозорий.

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