В Україні почали блокувати пенсії навіть за копійчані борги за комуналку: що робити пенсіонерам

В Україні банки за комунальні борги, які можуть значно зрости з червня поточного року у зв'язку з підвищенням, блокують навіть пенсійні рахунки своїх клієнтів.

Але, як пояснюють у самих банках, на час воєнного стану пенсійний рахунок має бути захищений, а таке блокування відбувається помилково.

Щоб вирішити ситуацію, під час блокування пенсійного рахунку потрібно надати виконавцю довідку про те, що рахунок використовується для отримання пенсії. Тоді його мають розблокувати, пише видання «На Пенсії» з посиланням на один з банків.

Крім того, за чинними правилами, виконавець має зняти арешт на суму в розмірі 13 400 грн (для поточних витрат боржника) зі звичайного рахунку, якщо його заарештували.

Так, згідно із законом за будь-який борг (найчастіше йдеться про комунальні борги, борги за аліментами, штрафами), незважаючи на суму (навіть якщо це 200 грн), весь банківський рахунок можуть арештувати.

Для цього той, кому винен клієнт банку, звертається до суду, суд виносить рішення та починається виконавче провадження.

Виконавець судового рішення звертається до банку, фінансова установа зобов'язана арештувати рахунки свого клієнта за борги. Але при цьому заборонено під час воєнного стану арештовувати пенсійні рахунки. Тому такий арешт може статися лише помилково.

Сам банк знімати арешт з рахунків не має права. Така можливість є лише у судових виконавців. Після звернення боржника вони мають звернутися до банку та зняти арешт або з усієї суми (якщо це пенсійний рахунок), або з суми на картці у розмірі 13 400 грн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у червні деякі пенсіонери отримають доплату до пенсії.

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