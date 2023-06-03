«Віримо, що нам це вдасться»: Зеленський заявив про готовність України до контрнаступу

Попри те, що Україна не отримала ще все необхідне озброєння, ми готові до контрнаступу, щоб звільнити свою територію від російських окупантів. Проте терміни початку та деталі невідомі.

Про це президент Володимира Зеленського заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.



«Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю, скільки це займе часу. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові», — сказав президент.

За словами глави держави, українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна.

Зокрема, президент додав, що Україні необхідні додаткові системи Patriot для захисту як цивільних, так і військових на передовій.

«Нам потрібні додаткові системи Patriot для захисту як цивільних, так і військових на передовій. росія має перевагу в повітрі. Відсутність захисту від авіації ворога означає, що загине багато солдатів під час контрнаступу», — сказав він.

Нагадаємо, українське політичне та військове командування неодноразово заявляло, що Сили оборони готуються до контрнаступу, щоб звільнити території від російських загарбників.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що контрнаступ може розпочатися навесні. Проте українська влада припускала, що активні бої можуть розпочатися влітку, але ніяких деталей щодо термінів та місця не повідомляла.

При цьому в Україні вважають, що очікування від контрнаступальної кампанії ЗСУ можуть бути переоцінені у світі.

Разом з тим, прогнози західних експертів розходяться. Деякі вважають, що український наступ буде успішним, а ЗСУ повністю прожене росіян з суверенної України, включно з Кримом. Але є й інша думка.

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