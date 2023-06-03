Працював на окупантів і їздив на «навчання» до москви: СБУ затримала чинного посадовця Херсонської ОВА

У звільненому від окупантів Херсоні Служба безпеки України затримала ще одного високопоставленого колаборанта, яким виявився чинний посадовець Херсонської обласної військової адміністрації.

У період тимчасової окупації міста він добровільно погодився увійти до створеного агресором «головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області», де його призначили «старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру».

До посадових «обов'язків» запроданця входила підготовка так званих «експертиз фінансової діяльності підприємств», які були потрібні загарбникам для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній на захопленій частині регіону, повідомили у прес-центрі СБУ.

Також встановлено, що під час перебування у лавах окупаційного органу ворожий поплічник їздив до москви на «курси підвищення кваліфікації».

Показово, що псля визволення Силами оборони обласного центру фігурант спочатку було «заліг на дно», а згодом… знову влаштувався до місцевої ОВА.

Нове службове посвідчення колаборанта

Втім, співробітники СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали.

Під час обшуків за адресою його проживання виявлено:

▪️ роздруковані закони, накази та інструкції мвс рф з питань організації підготовки судових експертиз в експертно-криміналістичних підрозділах органів внутрішніх справ росії;

▪️ документи, які підтверджують його стажування в москві.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території»).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що завербована медсестра херсонської лікарні «зливала» росіянам дані про поранених бійців ЗСУ — її теж викрили співробітники СБУ.



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