Можуть почати дуже скоро: астролог назвав найкращий день на фронті для ЗСУ

Перший місяць літа буде дуже важливий для Збройних сил України. Положення планет та зірок у червні сприятимуть у прийнятті важливих рішень й допомагатимуть рухатися у правильному напрямку.

За прогнозами астролога Влада Росса, найбільше позитивних змін принесе повня, яка настане 4 червня о 6:42 за київським часом. Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Главред».

«Повний місяць відбудеться 4 червня о 6:42 за київським часом, він буде в знаку Стрільця. Вісь Близнюки-Стрілець пов'язана з новими знаннями, розвитком інтелекту, спілкуванням та поїздками. Повний місяць у знаку Стрільця зробить ці теми яскравішими. Також вона вкаже, на що саме кожному з нас необхідно звернути увагу найближчим часом, що потрібно доробити, з якими завданнями розібратися. Перед повним місяцем в Королівському, 7-му, градусі Лева, складеться найбільш сприятливий час для української армії, щоб почати повномасштабний прорив на фронті, відтісняючи ворога. Тому в ніч на 1 червня я б рекомендував почати активний наступ», — заявив астролог.

За словами Росса, повний місяць — це не початок чогось нового, а кульмінація певних подій у житті.

Він радить поблизу 4 червня тим, хто збирається в дорогу, остаточно визначитися з поїздками.

Щодо подій на фронти, то Росс вважає, що українські генерали мають визначитись з напрямками наступу ЗСУ, «на яких ділянках фронту домагатися прориву».

За словами астролога, поблизу повного місяця, 5 червня, слід бути обережніше — можуть з'явитися страхи і тривоги, які до того мирно спали. Він зазначає, що це стосується більше росіян, які живуть у прикордонних з Україною областях.

«Тому у Білгородській, Брянській, Курській та Ростовській областях може бути введено воєнний стан. Коли путін починав „сво“, він навіть не здогадувався, що війна перейде на територію росії, а статися це може якраз в червні», — додав він.

Нагадаємо, раніше Росс передбачав, що у травні на росію полетить армада ударних дронів, які будуть націлені на російські склади з боєприпасами. Також, за його прогнозом, українські військові здійснюватимуть несподівані «вилазки» на територію країни-агресора. Деякі з його прогнозів вже збулися.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram