Дуже потрібні 50 млн доларів: Кевін Костнер заклав ранчо, щоб зняти фільм своєї мрії

Відомий американський актор та режисер Кевін Костнер пішов на відчайдушний крок. 68-річний кінематографіст зізнався, що заклав свій маєток у Санта-Барбарі, щоб отримати кредит у розмірі 50 млн доларів.

Ці гроші потрібні йому, щоб нарешті зняти проєкт, який Костнер виношує вже понад 30 років.

«Вперше ідея виникла у мене 1988 року. Я носився з нею так довго, що тепер готовий піти на все, аби реалізувати проєкт. Мені потрібно 100 млн доларів. Половина суми в мене була. Давати гроші жодна зі студій, жоден із продюсерів не хотіли. І я вирішив закласти будинок та землю. Мій бухгалтер, коли дізнався про це, обімлів. Він досі перебуває у ступорі», — зізнався Костнер.

Робоча назва проекту — «Обрій». За словами Кевіна, це буде вестерн. Щось на кшталт його легендарного фільму «Той, що танцює з вовками» та культового серіалу «Єллоустоун». Костнер бачить «Горизонт» як мінісеріал із чотирьох епізодів. Інші деталі повідомляти поки що відмовляється.

Ранчо, яке Кевін Костнер заклав за 50 млн долларів, знаходиться у Санта-Барбарі на березі океану

Заради справедливості слід зазначити, що будинок, який тепер закладено, ще не добудований. Кевін мав намір переїхати туди з дружиною та дітьми цього року, проте дружина несподівано подала на розлучення. Маєток розташований на березі океану. Площа земельної ділянки складає 10 акрів.

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