Дуже потрібні 50 млн доларів: Кевін Костнер заклав ранчо, щоб зняти фільм своєї мрії
Відомий американський актор та режисер Кевін Костнер пішов на відчайдушний крок. 68-річний кінематографіст зізнався, що заклав свій маєток у Санта-Барбарі, щоб отримати кредит у розмірі 50 млн доларів.
Ці гроші потрібні йому, щоб нарешті зняти проєкт, який Костнер виношує вже понад 30 років.
«Вперше ідея виникла у мене 1988 року. Я носився з нею так довго, що тепер готовий піти на все, аби реалізувати проєкт. Мені потрібно 100 млн доларів. Половина суми в мене була. Давати гроші жодна зі студій, жоден із продюсерів не хотіли. І я вирішив закласти будинок та землю. Мій бухгалтер, коли дізнався про це, обімлів. Він досі перебуває у ступорі», — зізнався Костнер.
Робоча назва проекту — «Обрій». За словами Кевіна, це буде вестерн. Щось на кшталт його легендарного фільму «Той, що танцює з вовками» та культового серіалу «Єллоустоун». Костнер бачить «Горизонт» як мінісеріал із чотирьох епізодів. Інші деталі повідомляти поки що відмовляється.
Заради справедливості слід зазначити, що будинок, який тепер закладено, ще не добудований. Кевін мав намір переїхати туди з дружиною та дітьми цього року, проте дружина несподівано подала на розлучення. Маєток розташований на березі океану. Площа земельної ділянки складає 10 акрів.40
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