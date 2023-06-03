Директор виявився зрадником: на Миколаївщині затримали керівника підприємства, який закликав захоплювати Україну

СБУ зібрала доказову базу на посадовця з Миколаївщини, який у соціальній мережі поширював російську пропаганду, спрямовану на захоплення територій України та виправдовування збройної агресії рф. Суд вже взяв фігуранта під варту, повідомили у спецслужбі.

Під час слідчих дій з'ясувалося, що зловмисник є уродженцем міста Макіївка Донецької області, який проживає у місті Первомайськ Миколаївської області і з 2021 року обіймає керівну посаду — директора підприємства, що спеціалізується на зберіганні та обробці сільськогосподарських культур, а також на відвантаженні зернової продукції як на території України, так і за її межі.

Зловмисник

Крім того, це підприємство є частиною промислової групи «ViOil», яка є одним з провідних виробників соняшникової олії в Україні. А керівником промислової групи «ViOil» є олігарх і колишній громадянин рф Віктор Пономарчук, який наразі має громадянство республіки Кіпр.

Також правоохоронці встановили, що фігурант провадження підтримує контакти з представниками Донецької та Луганської областей (ЛНР та ДНР), що було підтверджено після вилучення у нього мобільного телефонп з доказами його протиправної діяльності.

Наразі агітатору повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 110 («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України») Кримінального кодексу України та ч. 2, ч. 3 ст. 436−2 КК України («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників») КК України.

Судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше у Львові винесли вирок і жінці, яка підтримувала рашистів, називаючи путіна «розумником» за напад на Україну.

Фото СБУ

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