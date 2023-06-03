Поширювали в Україні пропаганду ворога: викрито сімох російських інтернет-агентів (фото)

Служба безпеки нейтралізувала інформаційно-підривну діяльність ще сімох ворожих агітаторів, які поширювали прокремлівський контент у соцмережах, беручи його з російських інтернет-ресурсів

Метою було розхитування суспільно-політичної обстановки в різних регіонах України, констатують у спецслужбі.

Зокрема, у Києві жінка на власній сторінці в забороненій соцмережі «Одноклассники» регулярно виправдовувала збройну агресію рф проти України, публікуючи також заклики до захоплення органів влади нашої держави та зміни кордону.

Наразі їй повідомлено про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

На Сумщині заблоковано пропагандистську діяльність мешканця обласного центру, який через власний акаунт у Facebook розміщував наративи кремля про нібито «громадянську війну» в Україні та героїзував терориста Захарченка.

Доказ героізацій терориста Захарченка

На Дніпропетровщині затримано трьох ворожих поплічників, які підтримували агресивну війну проти України та закликали до співпраці з російськими окупантами. До речі, один із зловмисників публікував дописи, в яких поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави і вихваляв очільників кремля.

У Тернополі викрито інтернет-агітатора, який дискредитував українських захисників, що захищали Маріуполь. При цьому фігурант виявився учасником низки громадських об’єднань та ініціатив, пов’язаних з колаборантом Стремоусовим та лідером фейкового «народовладдя» Балахніним.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у травні співробітники СБУ прийшли за блогерами, які викладали наслідки чергового обстрілу Києва.

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