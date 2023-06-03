Цуренко розгромила в Парижі чемпіонку US Open: відеоогляд матчу

Слідом за Еліною Світоліною, яка пробилася до 1/8 фіналу «Ролан Гаррос», до аналогічної стадії турніру «Великого шолома» із призовим фондом 49,6 млн євро дісталася ще одна українка — Леся Цуренко (66-а позиція у світовому жіночому рейтингу WTA) .

34-річна киянка зустрічалася з чемпіонкою US Open-2019 канадкою румунського походження Б'янкою Андреєску (42-а). Раніше суперниці двічі перетиналися на кортах — у 2018-му в поєдинку Кубка федерації та в лютому 2023-го в Хуахіні — і в обох випадках суперниця українки не догравала матчі.

Цього разу Андреєску дограла матч, щоправда, Цуренко її буквально зміла з корту, дозволивши взяти лише два гейми — 6:1, 6:1 на користь Лесі, яка пройшла до 1/8 фіналу та повторила своє найкраще досягнення на «Ролан Гаррос».

У наступному раунді наша співвітчизниця, яка гарантувала собі 240 тисяч євро призових, зустрінеться з першою ракеткою світу полячкою Ігою Швентек, яка «під нуль» обіграла китаянку Сінь Ю Ван (80-та) — 6:0, 6:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Цуренко вибила з «Ролан Гаррос» дочку спадкових медиків.

Фото Jimmie 48

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