Світоліна «зламала» росіянку на «Ролан Гаррос» і проігнорувала її після матчу (відео)

У п'ятницю, 2 червня, найтитулованіша тенісистка України, молода мама Еліна Світоліна (192-а у світовому рейтингу), яка наприкінці травня перемогла росіянку Анну Блінкову у фіналі турніру в Страсбурзі, знову зійшлася з 24-річною суперницею з країни-агресора у Франції. Цього разу — у матчі третього кола престижного «Ролан Гаррос» із призовим фондом 49,6 млн євро.

28-річна одеситка здолала уродженку Москви, яка раніше жодного разу не проходила перший раунд Відкритого чемпіонату Франції, у надважчому трисетовому поєдинку — 2:6, 6:2, 7:5. Вже за традицією після матчу українка показово проігнорувала суперницю з росії.

Вихід до 1/8 фіналу турніру серії «Великого шолома» приніс Еліні 240 тисяч євро призових «брудними». Путівку до чвертьфіналу змагань українка оскаржить у протистоянні з першою ракеткою росії Дар'єю Касаткіною (9-а у світі), яка розгромила Пейтон Стернс (США, 69-а) — 6:0, 6:1.

Нагадаємо, що найкращий результат Світоліної на «Ролан Гаррос» — потрапляння до чвертьфіналу у 2015, 2017 та 2020 роках.

До речі, боротьбу в одиночному розряді «Ролан Гаррос» продовжує ще одна Українка Леся Цуренко (66-а), яка після перемог над Барборою Крейчиковою (13-а) з Чехії (6:2, 6:4) та Лорен Девіс (52-а) із США (6:3, 1:0, відмова суперниці) зіграє у третьому колі проти канадки Б'янки Андреєску (42-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна за підтримки чоловіка здобула важку перемогу на «Ролан Гаррос».

Фото Jimmie48

288

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram