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Спорт

Відомий футболіст-чемпіон отримав значний термін за домашнє насильство

14:26 4 червня 2023
Себастьян Вілья

Факти домашнього насильства в сім'ях відомих людей усе частіше піддаються публічному розголосу. Ще однією жертвою нездорових стосунків стала дівчина футболіста «Бока Хуніорс» колумбійця Себастьяна Вільї.

Даніела Кортес неодноразово подавала заяви на свого коханого, який любить розпускати руки, перша з яких була ще у квітні 2020 року. «На жаль, мені доводиться це робити, тому що я більше не можу терпіти те, що він робить зі мною. Ми живемо разом уже два роки, і це відбувається не вперше. Я вибачила його і думала, що він зміниться, але він не буде», — написала Кортес у соцмережах.

У підсумку футболіста, який у складі «Бока Хуніорс» виграв сім трофеїв, у тому числі два чемпіонства Аргентини, було засуджено до 25 місяців в'язниці умовно. Щоправда, таке м'яке покарання не стало на заваді клубу з Буенос-Айреса призупинити контракт гравця, який виступає за них з 2018 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу з футболу Дані Алвеса відправили до в'язниці за звинуваченням у зґвалтуванні.

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