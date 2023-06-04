Ризикуючи життям, двоє поліцейських запобігли масштабному вибуху в Києві (фото)

Під час повітряної атаки росіян на столицю України київські вибухотехніки попередили масштабний вибух. Про це повідомили в Національній поліції Києва.

«Подія сталася у Голосіївському районі Києва. Під час чергового обстрілу столиці у будівлю однієї з фабрик впав уламок дрона, внаслідок чого сталося займання. На місце події негайно прибули всі екстрені служби, у тому числі поліцейські-вибухотехніки. Під час гасіння пожежі рятувальники ДСНС помітили у приміщенні, ймовірно, нерозірвану бойову частину безпілотника та повідомили про знахідку поліцейським. При високій температурі боєприпас міг здетонувати у будь-який момент та призвести до потужного вибуху із тяжкими наслідками. Не вагаючись, капітан поліції Тарас Дмитрук та лейтенант поліції Роман Хоменко одягнули спеціальну амуніцію, дихальні апарати та зайшли крізь вогонь до приміщення. Знешкоджувати 50-кілограмову бойову частину дрона поліцейським довелося у вогні та диму, ризикуючи життям», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 4 червня росіяни також спробували атакувати столицю. В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що всі ракети та дрони, що прямували в бік столиці ППО знищила ще на дальніх підступах.

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