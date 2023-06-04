Ночі поки що будуть холодними, а наприкінці тижня Україну накриють дощі: синоптик розповів, як зміниться погода 5 — 11 червня

Прохолодна та суха погода на початку тижня зміниться на теплу, але нестійку та дощову наприкінці тижня.

За прогнозом кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича, з другої половини тижня температура повернеться до норми. Дощі з грозами очікуються переважно у західних та північних областях, а наприкінці тижня вони поширяться на більшу частину України.

У понеділок, 5 червня, очікується погода без істотних опадів на всій території України, за винятком Сумської області та Буковини, де вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с; у Приазов'ї та на крайньому сході північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +19…+24°С.

Фото Укргідрометцентру

У вівторок, 6 червня, місцями у західних областях удень очікується невеликий дощ, на решті країни без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +9…+14°С, на сході +5…+10°С; днем +21…+26°С.

Фото Укргідрометцентру

У середу, 7 червня, у західних областях, вдень також на Київщині пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +10…+15°С, днем +22…+27°С, у західних областях +16…+21°С.

Фото Укргідрометцентру

У четвер, 8 червня, утримається нестійка та дощова погода з грозами у західних областях. На решті території України мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16°С, днем +23…+28°С.

Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 9 червня, в Україні без істотних опадів, лише на крайній півночі країни, а також у західних областях пройдуть грозові дощі, місцями з градом та шквалистим посиленням вітру. Температура повітря вночі становитиме +12…+17°С, днем +23…+28°С, на півдні до +30°С.

Фото Укргідрометцентру

У суботу, 10 червня, у більшості областей України погода зіпсується: пройдуть помірні, у Криму значні дощі. Місцями грози та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер північно-східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, днем +23…+28°С.

У неділю, 11 червня, очікується нестійка погода з дощами та грозами у західних, південно-східних областях та Криму. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7−12 м/с, місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі +10…+15°С, днем +18…+23°С.

Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін стверджував, що перша десятиденка червня буде дощовою, з потужними грозами, сильними зливами, шквалами, градом, а у виняткових районах навіть можливі торнадо. А з початку другої декади погода стабілізується і буде теплою, іноді навіть спекотною та малодощовою. Такою вона буде до кінця місяця.

Фото Pixabay

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