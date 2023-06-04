Світоліна обіграла першу ракетку росії та вийшла до чвертьфіналу «Ролан Гаррос» (відео)

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна (192-а позиція у світовому жіночому рейтингу WTA) пробилася до чвертьфіналу «Ролан Гаррос», одного з чотирьох турнірів серії «Великого шолома», із призовим фондом 49,6 млн євро.

Наша співвітчизниця зустрічалася з першою ракеткою росії Дар'єю Касаткіною (9-а), яку раніше обіграла у всіх шести попередніх зустрічах на турнірах WTA. Сильніше Еліна виявилася й цього разу, у двох сетах прибравши представницю країни-терориста зі свого шляху, хоч і змусила трохи понервувати своїх уболівальників у другій партії, — 6:4, 7:6 (5).

Повторивши своє найкраще досягнення на «Ролан Гаррос» (раніше Еліна тричі, у 2015-му, 2017-му та 2020-му, доходила на кортах Парижа до цієї стадії), Еліна гарантувала собі 400 тисяч євро призових та у чвертьфіналі чекає зустрічі з переможницею пари Слоан Стівенс (США, 30-а) — Аріна Соболенко (білорусь, 2-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Леся Цуренко розгромила в Парижі чемпіонку US Open.

Фото Jimmie 48

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