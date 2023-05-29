5 червня 2023

У цій старовинній ассірійській казці дивним чином вгадується ситуація, яку волею долі доводиться переживати сьогодні всім нам. І кожному із нас.

Одного разу помітивши на дні гірської річки предмет, схожий на баранячу шкуру, зграя диких вовків вирішила, що це ягня, що тільки що впало в прозору холодну воду. Не знаючи, як легкий видобуток можна звідти витягти, вовки, недовго думаючи, домовилися спочатку випити всю воду з річки, а потім вже побалувати себе свіжим м'ясом.

Почув їх міркування мудрий дикий кабан і каже їм:

— Чи ви при розумі? Випити всю річку? Та ніколи вам не вдасться зробити це!

— Він ще буде нас вчити, — голосно засміявся ватажок вовчої зграї. — У нас друга по силі зграя в цьому лісі! Ми й не на таке здатні!

— Друга то друга… Так не за розумом, а за кількістю. А це не одне й те саме.

Не послухалися його вовки — і почали здійснювати нездійсненне. Так і хлебчуть гірську воду до цього дня. Ідіоти.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.