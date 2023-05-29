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Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1986
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 41×84 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
У цій старовинній ассірійській казці дивним чином вгадується ситуація, яку волею долі доводиться переживати сьогодні всім нам. І кожному із нас.
Одного разу помітивши на дні гірської річки предмет, схожий на баранячу шкуру, зграя диких вовків вирішила, що це ягня, що тільки що впало в прозору холодну воду. Не знаючи, як легкий видобуток можна звідти витягти, вовки, недовго думаючи, домовилися спочатку випити всю воду з річки, а потім вже побалувати себе свіжим м'ясом.
Почув їх міркування мудрий дикий кабан і каже їм:
— Чи ви при розумі? Випити всю річку? Та ніколи вам не вдасться зробити це!
— Він ще буде нас вчити, — голосно засміявся ватажок вовчої зграї. — У нас друга по силі зграя в цьому лісі! Ми й не на таке здатні!
— Друга то друга… Так не за розумом, а за кількістю. А це не одне й те саме.
Не послухалися його вовки — і почали здійснювати нездійсненне. Так і хлебчуть гірську воду до цього дня. Ідіоти.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 752 мм