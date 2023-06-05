Розмір пенсії можна збільшити: лайфхак для частини пенсіонерів

Виходячи на пенсію за віком, кожен українець сподівається отримувати гідні виплати, але іноді сподівання не співпадають з першими виплатами.

Втім, є невелика хитрість, яка допоможе збільшити пенсійні виплати. Її порадив пенсіонерам незалежний експерт Сергій Коробкін на сторінках «Соціальної платформи».



Хоча використовувати цей прийом можуть тільки ті, хто народився на початку або наприкінці року.

До редакції видання звернулась читачка з Дніпра. Тетяна Леонідівна запропонувала порушити тему електронного призначення пенсії. 11 січня їй виповнилося 60 років, але заяву на призначення пенсії вона подала заздалегідь у грудні, надіславши її дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Це зіграло з жінкою злий жарт. У результаті таких дій, за її словами, пенсію призначили раніше необхідного терміну й врахували для обчислення стару, тобто менш вигідну середню заробітну плату по країні.

«Одразу зазначимо, що річ не в тому, яким чином подавалися документи: дистанційно чи особисто. Тут йдеться саме про строки подання документів і відповідні законодавчі тонкощі», — пише експерт.

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за призначенням відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку. Водночас днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви. Якщо заява про призначення пенсії подається через портал послуг Пенсійного фонду, то днем звернення за призначенням пенсії вважається дата реєстрації на вебпорталі заяви разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їхнього змісту (мають містити чітке зображення повного тексту документа та його реквізитів).

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Отже, у цьому випадку, як і передбачено законом, пенсію призначили з 12 січня, тобто після досягнення пенсійного віку. Хоча заява на призначення пенсії була подана трохи раніше. Це також дозволяється, але практикується рідко.

Чому втрачено частину пенсії

Нагадаємо, що для призначення пенсії за віком застосовується середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Тут важливо звернути увагу на точне формулювання в законі. Йдеться не про рік призначення пенсії, а про рік звернення за її призначенням.

У цьому разі, як уже зазначено, пенсію призначили після досягнення пенсійного віку, тобто вже з січня 2023 року. Однак безпосередньо звернення за призначенням пенсії відбулося в грудні 2022 року. Таким чином, для обчислення пенсії врахували середню заробітну плату за 2019−2021 роки, тобто за три роки, що передують року звернення за її призначенням. Якби заява на призначення пенсії була подана у 2023 році, тоді б для її обчислення була врахована вже новіша й вища середня заробітна плата за 2020−2022 роки.

Тетяна Леонідівна прагнула оформити все заздалегідь, але, напевно, не знала зазначених нюансів. Тому розмір її пенсії тепер дійсно буде нижчим, ніж очікувалося.

У цьому випадку Пенсійний фонд діяв чітко в межах законодавства й оскаржити таке рішення складно навіть у судовому порядку.

«Можливо, якби людина звернулася до Пенсійного фонду особисто, то спеціаліст міг би порадити не квапитися з поданням заяви, а відкласти це до січня, щоб оформити пенсію на вигідніших умовах. Однак тут звернення надійшло через вебпортал електронних послуг, тому призначення пенсії відбулося в автоматичному режимі», — пише експерт.

Іншими словами, у такій важливій справі, як призначення пенсії, не потрібно поспішати, особливо тим, хто народився у листопаді-грудні або в перші місяці року. І пам'ятати, що подавши заяву пізніше, розмір пенсії можна збільшити.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» порадили, що робити пенсіонерам, чиї пенсії заблокували за «копійчані» борги за комуналку.

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