Колишній директор Центрального розвідуправління США (ЦРУ) генерал Девід Петреус переконаний, що контрнаступ Сил оборони України буде вражаючим. І ця стратегічна операція досягне кульмінації вже в перші три-чотири доби. Про це він заявив на BBC Radio після того, як відвідав Київ і зустрівся з Володимиром Зеленським. На його думку, українці сповнені рішучості звільнити свою країну.

«Я вважаю, що вони досягнуть ефекту комбінованої зброї, іншими словами, вони успішно проведуть комбіновану операцію, коли у вас є інженери, які проривають перешкоди і знешкоджують мінні поля і так далі; бронетехніка, яка йде прямо за ними, захищена піхотою від протитанкових ракет; протиповітряна оборона, яка не пускає російську авіацію; засоби радіоелектронної боротьби, які глушать їхні радіомережі; логістика, яка йде прямо за ними; артилерія і міномети, які йдуть прямо перед ними. І найголовніше… це те, що, оскільки передові підрозділи неминуче досягнуть кульмінації через 72−96 годин, фізично це приблизно так далеко, як ви можете зайти, і вони зазнають втрат… у вас є наступні підрозділи, які прорвуться вперед і скористаються успіхом і підтримають імпульс».

На його думку, все це може змусити всю російську оборону в цьому районі рухатись, тоді вважає генерал, будуть і інші можливості, які відкриються і на флангах.

Раніше у «ФАКТАХ» «Віримо, що нам це вдасться»: Зеленський заявив про готовність України до контрнаступу.

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