«Вражаюча швидкість»: ексдиректор ЦРУ прогнозує, що українці зможуть відтіснити російські війська цього літа

Військові Збройних Сил України дуже швидко проходять навчання з оволодіння західною зброєю, щоб якнайшвидше повернутися до захисту країни. Про це CNN розповів ексдиректор ЦРУ Девід Петреус. За його словами, західні колеги заявили, що українці надзвичайно швидко проходять тренування. Він вважає, що українські війська зможуть суттєво відтіснити російські війська влітку цього року, але це залежатиме від постачання зброї та стратегії.

«Для цього потрібна успішна комбінована війна — взаємодоповнюючий підхід, коли різні види бойових підрозділів підтримують один одного, — сказав він CNN на Мюнхенській конференції з питань безпеки в Німеччині. — Ви можете змусити ворога розсипатися та в ідеалі розвалитися, і це можливо цього літа, принаймні на місцевому рівні. І, сподіваюсь, цього достатньо для того, щоб перерізати сухопутний перехід, який росія встановила і який дозволяє їй з'єднатися з Кримом вздовж південно-східного узбережжя України. Якщо ви відріжете це, ви можете почати ізоляцію Криму як центра логістичної підтримки, і тоді ви зможете розділити російські війська. І якщо ви зможете зруйнувати міст через Керченську протоку, ви дійсно ізолюєте їх».

За словами Петреуса, якщо цей сценарій буде реалізовано в поєднанні з далекобійним озброєнням для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), конфлікт матиме зовсім іншу динаміку. Якщо російські втрати будуть продовжувати накопичуватися, в якийсь момент кремль повинен буде визнати, що ця війна є нежиттєздатною на полі бою.

«І якщо ви продовжуєте посилювати економічний, фінансовий та експортний контроль, ви робите російські війська нежиттєздатними й в тилу», — сказав він.

Він також зазначив, що українці, які навчаються користуватися західним озброєнням, схоже, роблять це із вражаючою швидкістю.

«За повідомленнями (західних колег), українці просто проносяться крізь навчання… Їм доводиться дуже сильно прискорювати навчання. І навіть коли вони повертаються до казарми після дуже довгого тренувального дня, вони читають посібники. Вони хочуть повернутися до бою, до захисту своїх родин», — сказав він.

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