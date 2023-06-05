Кошти можна використати в одному з 19 оздоровчих закладів: як маленьким українцям отримати путівки на відпочинок

Постановою від 9 травня 2023 р. № 462 Уряд затвердив експериментальний проєкт оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах «Артек», «Молода гвардія» та інших дитячих закладах вищої категорії, що розташовані в Карпатському регіоні, повідомляє «Юридичний порадник для ВПО». Програма розрахована для дітей віком 7−18 років, якщо сімʼя є малозабезпеченою; багатодітною, або у сімʼї виховується дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування).

«Місце проживання дитини задекларовано/зареєстровано на території:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Київської;

Луганської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської областей.

Аби отримати гроші на путівку, один з батьків (особа, яка його/її замінює) дитини повинен відкрити в АТ «ПриватБанк» рахунок зі спеціальним режимом використання.

Далі тим, у кого є Дія, має надійти автоматичне повідомлення про можливість отримання бюджетних коштів на оздоровлення та відпочинок дитини.

Осіб, у яких застосунок відсутній, про відповідну можливість має повідомити місцевий орган соціального захисту населення поштою, електронною поштою або телефоном.

Після цього один з батьків (особа, яка його/її замінює) повинен пройти електронну ідентифікацію у Дії, а за відсутності такої можливості — повідомити необхідні дані органу соціального захисту.

Гроші зараховуються на рахунок. Отримувач протягом 3-х місяців з дня зарахування коштів, а у разі зарахування коштів у жовтні — листопаді не пізніше 25 грудня поточного року, повинен:

вибрати один з вакантних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

звернутися до керівника обраного дитячого закладу для підтвердження можливості оздоровлення та відпочинку дитини;

оплатити послуги з оздоровлення дитини шляхом придбання путівки на 21 календарний день;

оплатити послуги з відпочинку дитини шляхом придбання путівки на 14 календарних днів".

У разі невикористання коштів протягом встановленого періоду, гроші будуть повернуті на бюджетний рахунок.

«На картку надійде допомога у розмірі 5 прожиткових мінімумів для дітей віком від 6 до 18 років. У 2023 році — це 2 833 грн * 5 = 14 165 грн.

Забороняється перерахунок бюджетних коштів отримувачами з поточного рахунка на інші рахунки. Поточний рахунок не підлягає поповненню.

Забороняється зняття готівки з поточного рахунка. Можна лише оплатити послуги з оздоровлення та відпочинку безготівково.

Кошти можна використати в одному з 19 дитячих оздоровчих закладів вищої категорії.

Знайти інформацію, у тому числі фото, можна за посиланням https://rstmo.ioc.gov.ua/mop/search".

Раніше «ФАКТИ» писали, що частина українців може отримати додатково грошову допомогу у розмірі до 5 тисяч грн.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram