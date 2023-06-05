Кошти можна використати в одному з 19 оздоровчих закладів: як маленьким українцям отримати путівки на відпочинок
Постановою від 9 травня 2023 р. № 462 Уряд затвердив експериментальний проєкт оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах «Артек», «Молода гвардія» та інших дитячих закладах вищої категорії, що розташовані в Карпатському регіоні, повідомляє «Юридичний порадник для ВПО». Програма розрахована для дітей віком 7−18 років, якщо сімʼя є малозабезпеченою; багатодітною, або у сімʼї виховується дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування).
«Місце проживання дитини задекларовано/зареєстровано на території:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Київської;
- Луганської;
- Миколаївської;
- Сумської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Чернігівської областей.
Аби отримати гроші на путівку, один з батьків (особа, яка його/її замінює) дитини повинен відкрити в АТ «ПриватБанк» рахунок зі спеціальним режимом використання.
Далі тим, у кого є Дія, має надійти автоматичне повідомлення про можливість отримання бюджетних коштів на оздоровлення та відпочинок дитини.
Осіб, у яких застосунок відсутній, про відповідну можливість має повідомити місцевий орган соціального захисту населення поштою, електронною поштою або телефоном.
Після цього один з батьків (особа, яка його/її замінює) повинен пройти електронну ідентифікацію у Дії, а за відсутності такої можливості — повідомити необхідні дані органу соціального захисту.
Гроші зараховуються на рахунок. Отримувач протягом 3-х місяців з дня зарахування коштів, а у разі зарахування коштів у жовтні — листопаді не пізніше 25 грудня поточного року, повинен:
- вибрати один з вакантних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- звернутися до керівника обраного дитячого закладу для підтвердження можливості оздоровлення та відпочинку дитини;
- оплатити послуги з оздоровлення дитини шляхом придбання путівки на 21 календарний день;
- оплатити послуги з відпочинку дитини шляхом придбання путівки на 14 календарних днів".
У разі невикористання коштів протягом встановленого періоду, гроші будуть повернуті на бюджетний рахунок.
«На картку надійде допомога у розмірі 5 прожиткових мінімумів для дітей віком від 6 до 18 років. У 2023 році — це 2 833 грн * 5 = 14 165 грн.
Забороняється перерахунок бюджетних коштів отримувачами з поточного рахунка на інші рахунки. Поточний рахунок не підлягає поповненню.
Забороняється зняття готівки з поточного рахунка. Можна лише оплатити послуги з оздоровлення та відпочинку безготівково.
Кошти можна використати в одному з 19 дитячих оздоровчих закладів вищої категорії.
Знайти інформацію, у тому числі фото, можна за посиланням https://rstmo.ioc.gov.ua/mop/search".
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