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Політика

«Слуги» почали шукати крайніх у трагедії з укриттям у Києві, але вийшли самі на себе: гроші розікрали однопартійці

12:55 5 червня 2023
Слуга народу

Після атаки представників влади на мера Києва Віталія Кличка виявилось, що відповідальність за укриття несе військова адміністрація, призначена президентом. Натомість гроші на ремонт укриттів розкрадали переможці тендерів у змові з райадміністраціями, 9 з 10 яких у Києві очолюють представники «Слуги народу». Про це повідомив екнардеп Олександр Бригинець у своєму телеграм-каналі.

«Зелені раптом вийшли самі на себе. Після трагедії з бомбосховищем прокуратура і поліція почали перевірку в тому числі й витрат грошей на упорядкування бомбосховищ. Все так гарно починалося з атаки на Кличка. Потім виявилося, що за роботу бомбосховищ відповідає Військова адміністрація, призначена Зеленським», — пише Бригинець.

Натомість, за словами екснардепа, відповідальність за зловживання на ремонті укриттів лежить на переможцях тендерів та райдміністраціях, голів яких також призначає президент.

«Далі більше — виявилося що гроші на ремонт розікрали переможці тендерів у змові з замовником — районними адміністраціями, які теж призначає Зеленський, і 9 з 10 голів — «слуги», — резюмує Бригинець.

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