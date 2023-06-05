«Слуги» почали шукати крайніх у трагедії з укриттям у Києві, але вийшли самі на себе: гроші розікрали однопартійці

Після атаки представників влади на мера Києва Віталія Кличка виявилось, що відповідальність за укриття несе військова адміністрація, призначена президентом. Натомість гроші на ремонт укриттів розкрадали переможці тендерів у змові з райадміністраціями, 9 з 10 яких у Києві очолюють представники «Слуги народу». Про це повідомив екнардеп Олександр Бригинець у своєму телеграм-каналі.

«Зелені раптом вийшли самі на себе. Після трагедії з бомбосховищем прокуратура і поліція почали перевірку в тому числі й витрат грошей на упорядкування бомбосховищ. Все так гарно починалося з атаки на Кличка. Потім виявилося, що за роботу бомбосховищ відповідає Військова адміністрація, призначена Зеленським», — пише Бригинець.

Натомість, за словами екснардепа, відповідальність за зловживання на ремонті укриттів лежить на переможцях тендерів та райдміністраціях, голів яких також призначає президент.

«Далі більше — виявилося що гроші на ремонт розікрали переможці тендерів у змові з замовником — районними адміністраціями, які теж призначає Зеленський, і 9 з 10 голів — «слуги», — резюмує Бригинець.

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