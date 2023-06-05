Без дідуся Чарльза і дядечка Вільяма: як пройшов день народження молодшої дочки принца Гаррі та Меган Маркл

Поки принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон «з'ясовували стосунки» в Йорданії, принцеса Лілібет, донька герцога та герцогині Сассекських, 4 червня відзначила другий день народження у Каліфорнії.

За відомостями інсайдерів, дитяче свято відбулося в будинку пари в Монтесіто, Каліфорнія, в оточенні друзів сім'ї, пише британське видання ОК.

Маленька іменинниця

Зазначимо, що самі Гаррі та Меган поки що ніяк не звітували перед шанувальниками і не публікували фото з урочистостей, а тому точний список запрошених достеменно невідомий.

«Я б очікувала побачити безліч знаменитостей та невимушену вечірку, на якій, сподіваюся, будуть й інші малюки. Приємно думати, що цей день може включити і відеодзвінок дідусеві Лілібет, королю Чарльзу III, і, сподіваюся, той підготував якийсь подарунок, який буде доставлений до Монтесіто у її день народження» — сказала королівський експерт та журналіст Дженні Бонд напередодні дня народження Лілібет.

Інше джерело повідомило виданню, що Лілібет справді отримала подарунок від дідуся. За словами інсайдера, заздалегідь Чарльз «доручив своїм помічникам оглянути зроблені на замовлення будиночки-каморки, схожі на ті, що мали королева і принцеса Маргарет, коли вони були дівчатками».

«Він хоче дати Лілі щось, чим вона користуватиметься і що належатиме їй. Вона запам'ятає це назавжди — це буде справжнісінький сюрприз. Гаррі вже попередив Чарльза, щоб він був менш екстравагантним», — додала експерт.

Як відомо, молодша дочка герцога та герцогині Сассекських народилася в Каліфорнії вже після того, як Гаррі та Меган відмовилися від своїх королівських обов'язків та переїхали до США з Великобританії у 2020 році. Її старший брат, 4-річний принц Арчі, народився у Лондоні.

Після коронації Чарльза III діти принца Гаррі та Меган Маркл офіційно отримали титули принца та принцеси.

217

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram