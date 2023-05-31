Король Чарльз III має ідею подарунка для дочки принца Гаррі, але Меган Маркл проти

Незабаром виповниться два роки другій дитині принца Гаррі та Меган. Маленька Лілібет живе дуже далеко від дідуся, але, якщо вірити таблоїдам, він пам'ятає про неї. Меган і Гаррі, які нещодавно ледь не розбилися в ДТП, мають двох дітей. Їхньому первістку Арчі чотири роки, він народився в Лондоні. Його сестра Лілібет народилася вже в Каліфорнії, де сім'я живе й сьогодні.

Про напружені стосунки між молодшим сином короля Чарльза ІІІ та іншими членами королівської сім'ї написані тисячі англомовних статей і кілька книг. З наближенням коронації Чарльза як короля Великої Британії майже до кінця було незрозуміло, чи будуть Меган та її чоловік гостями на цій знаменній події. Зрештою Гаррі сам прибув до Лондона, привертаючи погляди, коли йшов по церковному проходу на самоті. У день коронації Чарльза III маленький Арчі святкував свій день народження. Кажуть, що завдяки різниці в часі його тато встиг сісти на літак і повернутися на невелике сімейне свято. Тим часом на прекрасній віллі в Монтесіто, де мешкає сім'я, готується ще один дитячий бал. Лілібет виповнюється два роки 4 червня.

Як повідомляє австралійський таблоїд New Idea, який полюбляє досить скандальні заголовки, король Чарльз III вже має план подарунка для своєї онуки. Це буде копія лялькового будиночка, в який колись гралися Єлизавета та її молодша донька Маргарет. Австралійська газета отримала від свого інформатора повідомлення, що Меган не подобається подарунок і Гаррі переконує батька відмовитися від нього. Причиною, як кажуть, є ідея гри в ляльки — через гендерні стереотипи. Меган — відома прихильниця гендерної рівності. Ще до одруження з принцом вона брала участь у заходах з захисту інтересів жінок. Нагадаємо, що нещодавно Меган отримала нагороду саме за активність у цій сфері.

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