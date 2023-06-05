СБУ затримала охоронця колишньої російської катівні у Херсоні

У звільненому Херсоні Служба безпеки викрила ще одного зрадника.



Як повідомили у спецслужбі, на початку повномасштабного вторгнення росії проросійськи налаштований місцевий житель добровільно допомагав рашистам ув’язнювати та катувати учасників руху опору.

Під час тимчасової окупації міста він звернувся до створеного агресором «центру зайнятості», де йому запропонували «посаду молодшого інспектора відділу охорони» у захопленій на той час «виправній колонії № 90». В ній загарбники тримали місцевих жителів.

За даними розслідування, колаборант особисто брав участь в обшуках та допитах українських громадян. Під час тортур з потерпілих «вибивали» згоду на співпрацю з окупантами.

Після звільнення Херсона ворожий поплічник намагався «відсидітися» вдома і таким чином сподівався уникнути покарання.

Співробітники СБУ зірвали його «плани».

Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено «посвідчення» колишнього окупаційного органу та формений одяг російського зразка.

Зраднику повідомили про підозру за статтею «Колабораційна діяльність».

Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру колишньому правоохоронцю з Криму, який допомагав окупантам захоплювати Міжнародний дитячий центр «Артек».

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