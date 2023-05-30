Допомагав росіянам захопити «Артек»: зраднику з Криму оголосили підозру

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру колишньому правоохоронцю з Криму, який допомагав окупантам захоплювати Міжнародний дитячий центр «Артек».

На момент окупації півострова рф у 2014 році чоловік служив в українських правоохоронних органах та охороняв «Артек».

За сприяння у захопленні «Артеку» зрадник отримав посаду у незаконно створеному «міністерстві внутрішніх справ» окупантів.

Як повідомили у бюро, у 2019 році колишній правоохоронець перейшов до «росгвардії» і зараз займається переслідуванням незгодних з російською владою громадян, бере участь у розгонах мітингів та демонстрацій в тимчасово окупованому Криму.

Колишній правоохоронець підозрюється у державній зраді.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями у Миколаєві СБУ затримала інформатора росіян, який шпигував за позиціями Сил оборони на півдні України.

Співробітники СБУ також затримали організатора прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі.

Фото https://dbr.gov.ua/

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