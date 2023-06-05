Мобілізація в Україні: Кабмін вніс зміни до Положення про підготовку та проведення призову громадян

Після зниження граничного віку перебування призовників на військовому обліку, Кабмін вніс зміни до Положення про підготовку та проведення призову громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом.

Про це пише Telegram-канал «Юридичний».

Згідно зі змінами звільняються від призову на строкову військову службу призовники, які:

- виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

- виховують дитину з тяжкими захворюваннями;

- мають дружину з числа осіб з інвалідністю;

- здійснюють догляд за особами з інвалідністю або за особами, які його потребують.

«Постанова прийнята на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають за особами з інвалідністю i хворими дітьми» та Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» давали роз'яснення адвоката щодо мобілізації багатодітних батьків у 2023 році.

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