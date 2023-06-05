Українське законодавство чітко визначає відповідальними за цивільний захист військові адміністрації. А очільник Київської МВА після трагедії 1 червня сховався. Про це заявив народний депутат VIII скликання, політичний експерт Олександр Черненко у фейсбуці.

«Поки силовики та суд визначили винуватим охоронця, справжні винуваті гуляють на свободі. Хто ж відповідальний за укриття? Спойлер: голова Київської міської військової адміністрації Попко. Дивимось підписаний президентом закон, який був розпіарений під назвою Закон „Про обов’язкові бомбосховища“, від „слуг народу“. Дивимось ще один Закон — „Про правовий режим воєнного стану“. Президент своїм підписом визначив відповідальних за стан та доступність укриттів. Це голови військових адміністрацій», — заявив Черненко.

Він, зокрема, процитував Закон «Про обов’язкові бомбосховища», в якому зазначено:

НАЧАЛЬНИКАМ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ/ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ:

• забезпечити необхідну кількість місць у захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення, найпростіших укриттях, зважаючи на чисельність населення;

• забезпечити приведення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення у відповідність із нормативними вимогами.

Згідно із Законом України «Про правовий режим воєнного стану», відповідальними за цивільний захист також визначені військові адміністрації, зазначив Черненко.

«В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями:…встановлюють порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту. Тобто укриттів. Вони ж здійснюють повноваження із організації та участі у здійсненні заходів, пов’язаних з цивільним захистом», — цитує екснардеп.

Він також наголосив, що після трагедії, яка трапилася в Києві 1 червня, керівник Київської МВА «сховався».

«24 травня у Київській міській військовій адміністрації відзвітували: закритих для киян укриттів під час повітряної тривоги не буде! Трагедія 1 червня показала зворотнє. Що зробив відповідальний за укриття Попко? Сховався», — підкреслив Черненко.

165

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram