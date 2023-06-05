Любляча дочка: Шакіра поділилась зворушливим відео зі своїми батьками

Останній сингл Шакіри Acróstico викликав глибокий емоційний резонанс у її шанувальників. Потужний меседж пісні про нерозривний родинний зв'язок та безумовне кохання зачепив слухачів, і багато хто інтерпретував текст пісні як тонкий натяк на її колишнього цивільного чоловіка Жерара Піке.

Колумбійська співачка випустила кілька відеокліпів на цю пісню, в одній версії співає сама Шакіра, а в іншій — двоє її синів, Мілан і Саша, вперше демонструючи, що вони успадкували музичний талант своєї матері. За словами Шакіри, Мілан написав зворушливі пісні, а Саша провів незліченну кількість годин, відточуючи свої навички гри на фортепіано.

«Цього року Мілан написав пісні, які змусили мене плакати від радості, а Саша присвятив години грі на фортепіано, відкриваючи свій голос, — написала Шакіра в соцмережі. — Вони обидва були поруч зі мною в студії, і після прослуховування цієї пісні, присвяченої їм, вони попросили стати її частиною».

Третє відео показує, як світова зірка проводить час зі своїми улюбленими батьками. У той час, як на задньому плані звучить пісня Шакіри, слова якої виражають її глибоку любов до сім'ї та непохитну відданість їхньому щастю, кліп демонструє публічний прояв прихильності до батьків.

Шанувальники Шакіри атакували соціальні мережі, щоб похвалити її за те, що вона любляча дочка, віддана мати і талановита артистка. Її фанати також цінують її добросердечну натуру і красу, з якою вона ділиться своєю любов'ю зі світом.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Шакіра шукає дім у Маямі та нарешті виглядає щасливою.

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