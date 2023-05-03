Жерар Піке годує своїх дітей зовсім іншою їжею, ніж Шакіра

Жерар Піке насолоджується останніми годинами зі своїми дітьми в Маямі перед поверненням до Барселони. Його поїздка до дітей у США привернула увагу журналістів, які зібрали багато деталей життя футболіста.

Колишня зірка «Барселони» зупинився в готелі. Але скористався своїм візитом для пошуку будинку, де йому буде комфортніше проводити час зі своїми дітьми. Піке домовився з Шакірою, що наступний його візит у Маямі триватиме 10 днів. Це більше, ніж п'ять днів, які він провів там цього разу.

Журналіст Хорді Мартін показав на своєму YouTube-каналі, що Піке на обід і вечерю замовляє їжу, яка відрізняється від того, що їдять діти з Шакірою. Колумбійська співачка разом з Сашою і Міланом відвідала спортивні заходи в Маямі, де вони насолоджувалися хот-догами, чіпсами і попкорном. В свою чергу Піке обрав дещо інше. Він повів синів до неаполітанського ресторану «La Leggenda», яким керує майстер-піцайоло та чемпіон світу з приготування піци Джованні Гальярді. Він не лише знаний кухар, але й футбольний ентузіаст, який прикрасив свій ресторан фотографіями, присвяченими легендарному аргентинському футболісту Дієго Марадоні. Ресторан отримав багато нагород і відзнак, зокрема посів 36 місце в рейтингу 50 Top Pizza Awards 2022, пише hola.com.

На фотографіях, зроблених папараці, видно, як Піке з синами після обіду в ресторані розмовляють по телефону, а також спілкуються один з одним. А власнику закладу Джованні Гальярді вдалося вмовити футбольну зірку сфотографуватися з ним.

Раніше «ФАКТИ» писали, що діти Шакіри не хочуть зустрічатися з новою дівчиною батька Кларою Чіа.

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