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Сини Шакіри грають на фортепіано та співають у її новому кліпі

22:00 26 травня 2023
Шакіра з синами

Сини Шакіри емоційно з'явилися в її новому кліпі. 10-річний Мілан та 8-річний Саша грають на піаніно та співають зі своєю мамою. Кліп знято на пісню Acróstico, яка присвячена її дітям.

«Ти навчив мене, що любов — це не обман, і що коли вона справжня, вона не закінчується. Я намагалася не дати тобі побачити мої сльози, я не хотіла, щоб ти бачив мою крихкість, — розпочинається пісня. - І хоча життя так зі мною повелося, я буду сильною тільки заради тебе».

У вступі до відео показано баскетбольне кільце, іграшки, скейтборди та дитячу кімнату з речами її синів. Потім кадр їхніх рук, які грають на піаніно разом з матір'ю. Пісня була присвячена саме її синам, і тому вони захотіли знятися у відео. У тексті пісні йдеться про те, як вони навчили її справжньому значенню любові і як вона хоче для них тільки найкращого.

46-річна співачка написала в Instagram про цей досвід.

«Цього року Мілан написав пісні, які змусили мене розридатися від емоцій, а Саша провів години за фортепіано, відкриваючи свій голос. Обидва були поруч зі мною в студії і, почувши цю пісню, присвячену їм, попросили у мене дозволу взяти в ній участь».

Далі вона розповіла, як пісня стала такою ж особистою для її двох синів.

«Вони відчули її та інтерпретували по-своєму для себе, з пристрастю та емоціями, які притаманні людині, що несе в собі музику».

Шакіра закінчила пост сердечним посланням, адресованим синам.

«Мілан і Саша, так прекрасно бачити, як ви розправляєте крила, щоб здійснити свої мрії, — написала вона. — Ніщо інше не дає мені більшого задоволення, ніж бути вашою матір'ю».

Протягом усього відео її сини грають на піаніно та по черзі співають. Також згадується її колишній коханий і батько її дітей Жерар Піке. Пара розійшлась у 2022 році після 11 років спільного життя. Шакіра з синами виїхала з Іспанії, щоб почати все спочатку.

«Не всі мрії в житті здійснюються, — поділилася вона. — Але життя знаходить спосіб якось загладити свою провину».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Шакіра шукає дім у Маямі та нарешті виглядає щасливою.

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