Українські військові переходять до контрнаступальних дій на деяких напрямках фронту. Про готовність армії до наступу на днях заявив президент Зеленський.

Про зміни на лінії фронту повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



Вона зазначила, що українські військові продовжують оборону, яку почали 24 лютого 2022 року.

«Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій», — написала вона.

Маляр зауважила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються доволі широким фронтом. Вони досягають успіху та займають панівні висоти. При цьому російські окупанти перебувають в обороні та хочуть утримати позиції.

На півдні противник також перебуває в обороні. Там тривають бої місцевого значення.

Заступниця міністра оборони також зауважила, що окупанти активно запускають інформацію про контрнаступ, оскільки їм потрібно відвернути увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

Вона також опублікувала карту в районі Бахмута.

Раніше Маляр просила українців не обговорювати дії військових, адже «плани люблять тишу». Вона зауважувала, що про початок контрнаступальних дій ніхто попереджати не збирається.

Заступниця міністра неодноразово спростовувала інформацію про те, що ЗСУ покинули околиці Бахмута.

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