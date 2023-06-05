Ворог безуспішно атакував Мар’їнку та Авдіївку, вів наступальні дії в районі Бахмута, — Генштаб

Триває чотириста шістдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. ЗСУ на деяких ділянках фронту почали контрнаступальні дії.

Противник, як і раніше, зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби там відбулось 25 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. На Авдіївському — здійснив невдалу спробу наступу поблизу Невельського.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили всі 8 атак противника в районі міста Мар’їнка.

Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Нашими захисниками було знищено ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях.

Продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, у одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів. Також відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько двох сотень осіб.

Нагадаємо, за минулу добу, за даними Генштабу, ворог втратив понад 400 окупантів, 11 танків та 14 БПЛА.

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