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Померла зірка серіалу «Довга дорога у дюнах» Ліліта Озоліня

9:03 6 червня 2023
Ліліта Озоліня

У Латвії, де нещодавно було обрано нового президента, померла знаменита актриса Ліліта Озоліня. Про смерть зірки культового серіалу «Довга дорога в дюнах» 5 червня повідомила прес-служба ризького театру «Дайлес». Акторці було 75 років. Більше півстоліття вона грала на сцені «Дайлес».

«Вона була легендою нашого театру, видатною, тонкою та глибокою актрисою… Її внесок у театральне та кіномистецтво неможливо виміряти», — йдеться у некролозі.

«Для мільйонів людей у країнах колишнього СРСР її Марта стала уособленням Латвії. Ліліта сама говорила, що „Довга дорога в дюнах“ була для неї обов'язком душі, який вона повернула батькам», — наголошується у повідомленні про смерть актриси.

Ліліта Озоліня народилася 19 листопада 1947 року. Її батько Арвід був льотчиком, а мати працювала помічником режисера на Ризькій кіностудії. Ліліта спочатку здобула професію медсестри і деякий час працювала в Республіканській дитячій лікарні в Ризі, проте у 1966 році вступила до театру «Дайлес». 1971 року Озолиня закінчила театральний факультет Ризької консерваторії. Вона завжди грала на сцені театру. Знялася також у фільмах «Незакінчена вечеря», «Особисте життя Діда Мороза», «Подвійний капкан», «Дороги Анни Фірлінг».

Раніше повідомляли про смерть в одній із лікарень Лос-Анджелеса голлівудського актора, зірки «Піратів Карибського моря» та «Людей у чорному» Серхіо Кальдерона.

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