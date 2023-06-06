«Серце билося надто часто»: Цуренко не дограла на «Ролан Гаррос» матч із першою ракеткою світу (відео)

Українська тенісистка Леся Цуренко (66-е місце в рейтингу WTA), яка розгромила на кортах Парижа чемпіонку US Open-2020 Б'янку Андрееску, припинила виступи на «Ролан Гаррос», турнірі «Великого шолома» із призовим фондом 49,6 млн євро.

Наша співвітчизниця зустрічалася у 1/8 фіналу з першою ракеткою світу Ігою Швентек. За рахунку 5:1 на користь полячки (примітно, що єдиний гейм українка виграла на подачі суперниці) Леся після консультацій із лікарем вирішила достроково завершити поєдинок.

«Можливо, це якийсь вірус, і мій організм не витримав цього, — повідала Цуренко, яка заробила на кортах Парижа 240 тисяч євро призових, на пресконференції після матчу. — Я робила все можливе, щоб упоратися з цим, але, на жаль, це зовсім інша справа — просто робити звичайні речі та грати в теніс. Тому мені було складно. Я не могла тренуватися вчора, а сьогодні мені було складно. Мені було важко розігрітися, але сподівалася, що коли почнеться матч, я, можливо, буду почуватися краще. На жаль, мені ставало все гірше, тому довелося зупинитися. Це був не той стан, який я хотіла би бачити на корті. Перед попереднім матчем я починала почуватися дуже слабкою, але фізично перебувала в порядку. Я просто відчувала біль у горлі, але фізично все було добре, енергія була хорошою, тому я провела хороший матч.

Усе почалося після. Ніч була поганою у учора я тренувалася приблизно 10 хвилин. Я гадала, що зі мною щось не так. Моє серце билося надто часто. Як я вже сказала, я намагалася зробити все можливе, пила літрами воду з лимоном, вживала багато фруктів та вітаміну С, але це не спрацювало. Думаю, мені потрібно ще два-три дні, щоб відновитися. Поняття не маю, що це за вірус, але всі ми іноді хворіємо".

Нагадаємо, що продовжує свої виступи на «Ролан Гаррос» інша наша співвітчизниця Еліна Світоліна (192-а). У вівторок, 6 червня, одеситка зіграє у чвертьфіналі з Аріною Соболенко з білорусі (2-га).

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