Україна різко обмежила експорт цукру: у Кабміні відповіли, чи буде дефіцит продукту влітку
В Україні, де зростають тарифи на комуналку, зокрема, на електропостачання, здійснені заходи задля уникнення дефіциту цукру та збільшення його вартості.
Як повідомляють у Міністерстві економіки, наразі українські експортери вже майже на 100% використали потенціал експорту цукру, які закладалися в прогнозний баланс на 2022/2023 маркетинговий рік. Так, на кінець минулого тижня було експортовано більше 350 тисяч тонн цукру та цукроміської продукції, що складає 95% від прогнозу.
Тому задля уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період, з 5 червня до 15 вересня запроваджуються відповідні обмеження.
«Влітку в Україні зростає споживання цукру, тому, щоб уникнути виникнення дефіциту і росту цін на внутрішньому ринку в цей період, уряд тимчасово припиняє квотування експорту цієї продукції», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у НКРЕКП планують розглянути питання щодо підвищення тарифів на воду.
Фото Pixabay
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram