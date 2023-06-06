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Україна різко обмежила експорт цукру: у Кабміні відповіли, чи буде дефіцит продукту влітку

11:07 6 червня 2023
Цукор

В Україні, де зростають тарифи на комуналку, зокрема, на електропостачання, здійснені заходи задля уникнення дефіциту цукру та збільшення його вартості.

Як повідомляють у Міністерстві економіки, наразі українські експортери вже майже на 100% використали потенціал експорту цукру, які закладалися в прогнозний баланс на 2022/2023 маркетинговий рік. Так, на кінець минулого тижня було експортовано більше 350 тисяч тонн цукру та цукроміської продукції, що складає 95% від прогнозу.

Тому задля уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період, з 5 червня до 15 вересня запроваджуються відповідні обмеження.

«Влітку в Україні зростає споживання цукру, тому, щоб уникнути виникнення дефіциту і росту цін на внутрішньому ринку в цей період, уряд тимчасово припиняє квотування експорту цієї продукції», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у НКРЕКП планують розглянути питання щодо підвищення тарифів на воду.

Фото Pixabay

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