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Суспільство та люди

Пенсіонери, які працюють, отримують останніми: у ПФУ розповіли, кому виплачують пенсії у першу чергу

13:14 6 червня 2023
Гривні

Працюючим пенсіонерам, які у червні мають отримати підвищені пенсії після квітневого перерахунку, дати виплат встановлюються в останню чергу.

Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», про це в ефірі «Українське радіо: Вінниця» розповіла начальниця ГУ Пенсійного фонду Вінницької області Олена Корчака.

За її словами, кожному пенсіонеру встановлюється індивідуальна дата виплати пенсії з 4 по 25 число місяця.

Першочергове право на виплати пенсії мають:

  • інваліди війни;
  • учасники бойових дій;
  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
  • члени сімей загиблих.

Матеріал про зміни тарифів, цін та пенсій з червня 2023 року читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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