Пенсіонери, які працюють, отримують останніми: у ПФУ розповіли, кому виплачують пенсії у першу чергу
Працюючим пенсіонерам, які у червні мають отримати підвищені пенсії після квітневого перерахунку, дати виплат встановлюються в останню чергу.
Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», про це в ефірі «Українське радіо: Вінниця» розповіла начальниця ГУ Пенсійного фонду Вінницької області Олена Корчака.
За її словами, кожному пенсіонеру встановлюється індивідуальна дата виплати пенсії з 4 по 25 число місяця.
Першочергове право на виплати пенсії мають:
- інваліди війни;
- учасники бойових дій;
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- члени сімей загиблих.
Матеріал про зміни тарифів, цін та пенсій з червня 2023 року читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото Pixabay159
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