«За власний рахунок»: Дмитро Комаров розкрив подробиці зйомок фільму «Рік»

Відомий журналіст та мандрівник Дмитро Комаров розкрив подробиці зйомок документального проекту «Рік». Відомо, що він вийшов на річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну. Пізніше окремими проектами вийшли інтерв’ю з високопосадовцями, які Дмитро записував, готуючи фільм.

«Ми показали повні версії інтерв’ю, що не вмістились у фільм, — пояснив Комаров на своїй сторінці у соціальній мережі. — Деталі, які не мали права тримати в архіві, адже це — і наша, і світова історія».

Закінчивши роботу, Дмитро подякував усім, хто був до неї причетним, особливо своїй команді.

«Дякую моїй команді, яка ризикуючи життям, завжди готова поїхати в будь-яку найгарячішу точку, — написав Дмитро. — Не спати по кілька діб, щоб встигнути змонтувати випуск під ефір. Скасувати особисті плани і бути на зв’язку 24/7, адже будь-якої миті може виникнути термінова зйомка».

Комаров зізнався, що ніколи не був військовим кореспондентом, але зараз час змін.

«24.02.22 настав час змінюватись, — впевнений журналіст. - Змінився я і моя діяльність. Це не було рішення, яке я обмірковував. Я просто став робити те, що мав. Щоб створити „Рік“, я рік знімав війну. Без чийогось завдання, власним коштом».

Дмитро наголосив, що разом з командою продовжить знімати війну та нові телепроєкти в Україні. А от закордонних поїздок в цей час у нього особисто не було і не буде.

«ФАКТИ» писали, що Пономарьов, Горбунов і Дзідзьо зібрали вражаючу суму для ЗСУ.

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