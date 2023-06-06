У тюремній камері знайдено мертвим колишнього агента ФБР, який багато років шпигував в інтересах СРСР і росії

Американські ЗМІ повідомили про смерть Роберта Ганссена, скандально відомого подвійного агента, який майже 20 років працював на Москву. Колишній агент ФБР відбував довічне ув'язнення у в'язниці в місті Флоренс, штат Колорадо.

Його знайшли в камері без ознак життя. 79-річного Ганссена намагалися привести до тями, але ці зусилля виявилися марними. Тюремний лікар констатував смерть ув'язненого.

Роберт Ганссен став співробітником ФБР 12 січня 1976 року. Він був на хорошому рахунку у начальства. Агенту було доручено контррозвідувальні операції. Це відкрило йому доступ до величезного масиву секретної документації.

У 1985 році Ганссен почав співпрацювати з радянськими спецслужбами. Москва, як з'ясувалося пізніше, заплатила Роберту за інформацію близько 600 тисяч доларів. Частину грошей було поміщено на його ім'я в радянських банках. Решту він отримав готівкою або дорогоцінним камінням у США. Також відомо, що йому презентували дві пари дорогих годинників.

Після розпаду СРСР Ганссен продовжив співпрацю з московськими кураторами. Йому навіть злегка підвищили винагороду. Російські спецслужби заплатили подвійному агенту понад 800 тисяч доларів.

Американці розуміли, що десь у розвідслужбах засів кріт. Але Ганссен тривалий час був поза підозрою. У 1994 році ФБР заарештувало шпигуна Олдріча Гейзена Еймса. Однак після його викриття витік секретної інформації не припинився. Тільки після цього було розпочато таємне розслідування щодо Ханссена.

Він майже встиг допрацювати до пенсії. Коли за Робертом прийшли, він жив із дружиною і шістьма дітьми в невеликому скромному будиночку у Віргінії. Ніщо не свідчило про те, що Ганссен довгий час отримував «додатковий» дохід.

Його засудили до довічного ув'язнення 2002 року. У ФБР не приховували, що Ганссен завдав колосальної шкоди американським розвідслужбам. Він став найнебезпечнішим із російських агентів, які коли-небудь були введені у ФБР. Над його справою працювали 300 агентів.

Ганссен скомпрометував безліч інформаторів, передав до Москви десятки найважливіших секретних урядових документів і деталі технічних операцій надзвичайної важливості.

Раніше «ФАКТИ» писали, що 15 російських шпигунів, які працювали під прикриттям, вислали з Норвегії.

237

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram