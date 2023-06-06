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«Принципово новий етап російської агресії», — Олексій Данілов про підрив Каховської ГЕС

14:09 6 червня 2023
Олексій Данілов
Секретар РНБО заявив, що злочин у Новій Каховці показалв справжню мету росії в Україні — знищення українців та руйнування економіки, а не розтиражовану кремлівською пропагандою «боротьбу з нацистами»

«Підрив росіянами Каховської ГЕС — це принципово новий етап російської агресії, — пише Олексій Данілов. — Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: «звільнення України», «боротьба з нацистами», «ураження виключно військових об’єктів» та решти суто пропагандистських та брехливих тез.

росія увійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських «фігових листків» і відкритого декларування своєї справжньої мети — знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення. У передчутті неминучості зникнення росії та путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні.

P. S. Коротко про результати засідання РНБО: ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав".

Фото з соцмереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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