«Цей воєнний злочин призведе до екоциду»: як в світі реагують на підрив Каховської ГЕС

У світі активно коментують підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції.

Так, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що підрив росіянами Каховської ГЕС «ще раз демонструє жорстокість війни росії в Україні».

«Руйнування Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу», — написав він у Twitter.

Президент Європейської ради Шарль Мішель написав у Twitter, що він шокований та пообіцяв притягнути рф до відповідальності.

«Руйнування цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин — і ми притягнемо росію та її маріонеток до відповідальності», — зазначив Мішель.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич написала, що засуджує руйнування росією дамби в Україні.

Навмисне знищення росією ГЕС засудив у Twitter міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

«Цей воєнний злочин призведе до екоциду, величезних економічних збитків і переміщення тисяч людей. Особи, які вчинили воєнні злочини, повинні бути притягнуті до спецтрибуналу», — зазначив він.

За словами міністра закордонних справ Литви Ґабріелюса Ландсберґіса, «терористи не зупиняються, якщо їх не зупинити». Мовляв, вони не домовляються ні про що, крім сили.

«Вони (окупанти. — Авт.) викликають величезні катастрофи без жалю. Повторюю ще раз: для міцного миру в Європі потрібна українська перемога як на полі бою, так і в суді. Більше нічого не спрацює», — написав він у Twitter.

В МАГАТЕ зазначили, що їм відомо про повідомлення щодо пошкодження Каховської дамби в Україні. Там стверджують, що їхні експерти на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією. На станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки.

Як писали «ФАКТИ», Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил рф.

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