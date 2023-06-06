В ніч проти вівторка, 6 червня, коли ворог підірвав Каховську ГЕС, було завдано й повітряного удару — по Україні росія випустила 35 ракет.

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, з 00:30 до 04:00 окупанти били ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

«Атакували традиційно — з району Каспійського моря з шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет», — зазначили у командуванні та додали, що більшість ракет прямувала у бік столиці — в зону відповідальності повітряного командування «Центр».

У КМВА додали, що внаслідок падіння уламків в Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину. «Відомості щодо потерпілих наразі не надходили. Дані оперативного зведення, інформація щодо руйнувань і потерпілих збираються та уточнюються», — додав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, постраждали мирні люди.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось більше 40 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харків, застосувавши 3 ракети типу С-300.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав ракетного удару по житловому кварталу населеного пункту Комишуваха, зруйновано житлові будинки.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка, а також Сєверне та Невельське.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат. Орієнтовні втрати окупантів за минулу добу лише на цьому напрямку склали близько 70 убитими та більше 100 — пораненими. Також було знищено 17 одиниць ворожої техніки.

На Шахтарському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Новосілки, успіху не мав. Водночас на зазначеному напрямку нашими воїнами було збито ворожий гелікоптер Ка-52.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Бериславу Херсонської області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 5 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 12 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях, а також ще 4 важливих цілі.

Станом на ранок 6 червня втрати особового складу армії росії перевищили 211 тисяч військовослужбовців. За добу Сили оборони України знищили 160 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що напередодні внаслідок ракетних ударів росіян по Харківщині був пошкоджений трубопровід з аміаком. Через його розгерметизацію стався витік хімічної речовини.

Фото Генштабу ЗСУ

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